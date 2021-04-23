Россиянам объяснили, что будет с зарплатой в майские праздники

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После того как президент России Владимир Путин объявил о продлении майских праздников, у большинства граждан возникли вопросы о том, как будут оплачиваться эти дни. Согласно законодательству, после подписания указа даты должны быть закреплены Трудовым кодексом. Об этом сообщил депутат VII созыва Госдумы РФ и председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

— У нас выходные дни закреплены Трудовым кодексом. Если президент Владимир Путин подпишет соответствующий указ согласно рекомендациям, которые дал Роспотребнадзор, то нужно смотреть, что будет написано в этом документе, — пояснил Ярослав Нилов.

Он также напомнил, что в 2020 году целый месяц у россиян были выходные дни, а работодатели обязаны были сохранить заработную плату, отмечает телеканал 360.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в скором времени подпишет указ о том, чтобы сделать дни между майскими праздниками нерабочими.

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