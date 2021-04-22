Майские против новогодних: эксперт объяснил, какие каникулы победят

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Минтруд рассматривает вопрос о продлении майских праздников, их могут увеличить за счет сокращения новогодних каникул. Директор по развитию национальной сети туристических агентств Игорь Блинов в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» заявил, что в майские праздники россияне чаще планируют путешествия, чем в январские каникулы. В этом случае можно сказать, что майские праздники «выигрывают» у январских.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Майские против новогодних: какие каникулы победят

— Чем больше праздников и выходных, тем счастливее трудящиеся. И у тех, и у тех есть свои поклонники. Зимой и летом есть разные туристические возможности. В майский период людей выезжает больше. Мы не говорим только о внутреннем отдыхе, сравнивать с прошлым годом не приходится. Если мы говорим о 2022 и 2023 годах, календарь майских праздников позволяет ехать куда угодно, где тепло, — заявил эксперт.

По словам Блинова, туристы могут позволить себе несколько дней взять за счет отпуска на майских праздниках, эти вопросы регулируются между сотрудником и работодателем. В новогодние праздники россияне не так активны.

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