«Страшная неопределенность»: что будет с рублем в майские праздники и в ближайшие полгода

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На днях курс рубля укрепился на новостях о решениях оборонных и финансовых властей России. Сначала он подрос после приказа Сергея Шойгу завершить проверку войск, затем российская валюта почувствовала себя еще увереннее на повышении Центробанком ключевой ставки. Сможет ли рубль еще потеснить доллар, «Вечерняя Москва» узнала у экономистов.

Какие предпосылки?

Курс рубля зависит от множества факторов, в том числе внешнеполитических, обратил внимание ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. В разговоре с «ВМ» он заявил, что говорить о формировании устойчивой тенденции к росту рубля было бы опрометчиво.

— Это очень неосторожное заявление, поскольку не ясно, как себя поведет стоимость нефти. Конечно, если она подорожает, то и рубль укрепится, но может произойти ровно наоборот, — допустил эксперт.

К майским праздникам, по словам Колганова, курс рубля вряд ли сильно изменится. В какую именно сторону он может пойти, собеседник издания не уточнил, сославшись на то, что «краткосрочные колебания могут привести куда угодно под воздействием тех или иных обстоятельств». Последние, как отмечает специалист, предугадать не представляется возможным.

Колганов также заметил, что говорить о том, может ли доллар укрепиться на отметке, например, в 60 рублей за доллар, пока предпосылок нет.

— Думаю, где-то в пределах полугода — это ближайшая перспектива — нам не стоит ожидать 60 рублей за доллар, — резюмировал собеседник издания.

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Какой сценарий проходит Россия?

В свою очередь проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин заявил о прогнозах, согласно которым цена не нефть для России будет меняться достаточно благоприятно. Это будет способствовать «некоторому укреплению рубля», считает экономист.

— Кроме того, многое будет зависеть от того, будет ли третья или, как некоторые уже говорят, четвертая волна коронавируса. Мы живем в условиях страшной неопределенности. Увы, стабильности не хватает ни рынкам, ни отношениям. В условиях тотального недоверия сценарии могут быть разными, но нельзя считать, что мы живем в рамках пессимистичного прогноза, — отметил он.

Марголин не увидел каких-либо особых рисков снижения обменного курса или факторов, которые могли бы сделать эту ситуацию нестабильной. В связи с этим в течение года при соблюдении определенных условий курс доллара может укрепиться до 65–67 рублей, заявил эксперт со ссылкой на другие прогнозы.

— Я слышал прогнозы по году на 65–67 рублей за доллар, и при определенных условиях это возможно, но мы не знаем наверняка, будут ли они соблюдены, — пояснил собеседник издания.

Он также усомнился в том, что возобновление полетов в Египет приведет к ажиотажному спросу на доллар. Марголин напомнил, что повальная скупка американской валюты приведет к ее укреплению, но, по мнению эксперта, вряд ли Россию это ждет.

— В Египет, скорее всего, поедут те, у кого доллары уже на руках, — добавил специалист.

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