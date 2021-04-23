Черный ящик: как изменится цена на отдых в Египте и когда брать билеты

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Власти России и Египта договорились возобновить авиасообщение между странами. На текущий момент неизвестно, когда именно рейсы вернутся в полном объеме, однако и граждане, и бизнес уже начинают строить планы на будущее. Как изменятся цены на путевки в Египет, когда их лучше всего брать и какие риски при этом нужно учесть, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал возвращение регулярных рейсов между странами долгожданным событием, которое поприветствуют и туристы, и операторы с перевозчиками, и египетские коллеги.

— В ближайшее время, думаю, через 1–2 недели, возобновится чартерное авиасообщение, наладятся продажи путевок и начнут генерироваться массовые потоки туристов. Некоторые компании, у которых есть свои перевозчики, уже сейчас, когда им дадут разрешения на вылет, выполнят все, что требуется с их стороны, — заявил собеседник «ВМ».

По его мнению, Египет поможет российским туроператорам смягчить «труднейшую экономическую ситуацию», в которой они оказались из-за пандемии коронавируса. В этом плане Египет не заменит Турцию полностью, но как минимум станет «абсолютным» ее конкурентом, считает Барзыкин.

— По сути, после закрытия Турции у нас так вообще не осталось выбора. Так что, говоря о прибыли и затратах для отечественного турбизнеса, отмечу, что там (в Египте — прим. «ВМ») остался ряд наших депозитов еще с 2015 года. Возможно, мы теперь сможем их отчасти реализовать, — сказал он.

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Что будет с ценами на путевки в Египет и когда их лучше всего брать?

По словам вице-президента РСТ, спрос на отдых в Египте может дойти до ажиотажного уровня на майские праздники. В настоящее время он ожидаемо низкий, но перспективы радужные, причем это касается и ценовых прогнозов, говорит эксперт.

— Путевки, наоборот, подешевеют, чтобы сподвигнуть людей посещать эту страну. Их стоимость, если мы говорим о чартерных программах, будет ниже, чем сейчас, даже на майские праздники, — подчеркнул он.

Барзыкин в связи с этим сообщил, что на рынке можно найти и приобрести путевку примерно за 500–600 долларов на человека (около 37–45 тысяч рублей — прим. «ВМ»). В эту сумму включены: перелет туда и обратно, проживание (число дней и звезд у отеля собеседник издания не уточнил — прим. «ВМ») и питание (завтрак либо «все включено»).

— Это очень неплохое предложение для российского рынка. Подобные бюджетные туры, определенно, будут востребованы. Нашим туроператорам есть что предложить, и с потоком клиентов они смогут справиться оперативно, — заверил Барзыкин.

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Спрос и страхи

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович указал в разговоре с «ВМ», что спрос на отдых в Египет будет сильно зависеть от числа перевозок, которые стороны планируют организовать (в РФ за это отвечают в первую очередь Росавиация, оперштаб, а затем и сами туроператоры — прим. «ВМ»). Чем их меньше, тем больше вероятность, что операторы и авиакомпании «в полной мере начнут реализовывать свое желание подзаработать», отметил собеседник издания.

В свете данных опасений говорить со стопроцентной уверенностью, что «россияне ринутся» на курорты, было бы некорректно, считает первый вице-президент АТОР. По его мнению, в ситуации текущей неопределенности нельзя исключать дефицита авиаперевозок, которые негативно скажутся на стоимости перелетов.

— На мой взгляд, ключевая проблема в том, что мы не понимаем, по каким критериям оперштаб принимает те или иные решения. Если бы мы, например, заранее поняли, что перевозки в Турцию отменят, то наши люди насторожились бы, и не было бы 500 тысяч человек, оставшихся без отдыха и без денег. Это такой черный ящик: входящую информацию мы не знаем, знаем исходящую, а что внутри ящика, мы понятия не имеем, — обратил внимание Канторович.

Он допустил, что ажиотажный спрос на туры может быть лимитирован боязнью россиян приобретать путевки. Этот страх может не позволить говорить о глубине продаж, полагает эксперт.

— Рисковать своими деньгами никто не захочет, — сказал он. — Вот сейчас плановая загрузка египетских отелей — 50 процентов. Видимо, ее будут повышать до 70–75 процентов, а может, и до всех 100. С одной стороны, это снизит цены на проживание в гостиницах, а с другой — повышается риск заразиться ковидом.

В свою очередь Барзыкин, комментируя озвученные опасения, призвал осознать, что повышенные риски при выезде из России действительно сохраняются. Однако вместо паники нужно учесть нюансы ситуации и действовать по обстоятельствам, порекомендовал вице-президент РСТ.

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Египет и COVID-19 — есть ли риски?

В Египте за все время пандемии зарегистрировали около 220 тысяч случаев коронавируса и почти 13 тысяч летальных исходов. Это говорит о том, что местные власти сильно недооценивают заболеваемость, которая привела к высокой летальности (примерно 5 процентов), отметил доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

— Случаев заболевания у них намного меньше, чем в Турции (там с начала распространения инфекции обнаружили более 4,5 миллиона случаев ковида — прим. «ВМ»), но это по официальным данным. Не исключаю, что по факту случаев у них гораздо больше, чем то, что они показывают. Более того, сейчас у них подъем (с начала февраля количество ежедневно выявляемых случаев ковида в Египте выросло с чуть более чем 500 до почти 900 — прим. «ВМ»), — сказал он.

Он не исключил, что Египет может пойти по турецкому сценарию, так как принципиальной разницы с точки зрения развития эпидситуации между двумя этими странами нет. Альтштейн также указал, что Каир намного слабее в плане соблюдения противоэпидемических и гигиенических мер.

— Поэтому тут, можно сказать, что в лоб, что по лбу, — констатировал вирусолог.

В свете вышесказанного он допустил, что россияне, массово уехавшие в Египет, могут впоследствии завезти оттуда новые штаммы коронавируса. Поэтому нет никаких гарантий, что отдых на тамошних курортах пройдет безопасно, считает эксперт.

— Если поедете туда, главное — дистанцироваться, обойтись без людных тусовок, носить маску и постоянно мыть руки, — добавил он.

В свою очередь врач-эпидемиолог, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко также призвал соотечественников не отправляться на отдых в Египет, чтобы не подвергать собственное здоровье ненужным рискам.

— Деловые поездки, конечно, должны осуществляться, но главное, чтобы наши люди там массово не отдыхали, — заявил собеседник «ВМ».

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