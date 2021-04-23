Посол Египта в РФ: Даты возобновления чартерного авиасообщения между странами пока нет

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Точной даты возобновления чартерного авиасообщения между Россией и египетскими курортами еще нет. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщил посол Египта в Российской Федерации Ихаб Наср.

— Пока нет, — цитирует посла ТАСС.

Ранее стало известно о том, что Россия возобновляет авиасообщение с Египтом. Чартерные рейсы на курорты Красного моря Хургада и Шарм-эш-Шейх были запрещены в ноябре 2015 года после того, как в небе над Синайским полуостровом взорвался российский самолет, рейсом которого туристы возвращались в Санкт-Петербург.

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