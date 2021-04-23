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Банк России повысил ключевую ставку до пяти процентов годовых
Фото: moscow-live.ru

Банк России повысил ключевую ставку до пяти процентов годовых

Иван Юминов

Экономика

Банк России (ЦБ) повысил ключевую ставку до пяти процентов годовых. Об этом сообщили в пресс-службе организации в пятницу, 23 апреля.

— Темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска, — говорится в сообщении.

Эти условия ведут к необходимости более раннего возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике, считает регулятор.

Вопрос о дальнейшем повышении ставки ЦБ примет на следующих заседаниях, ближайшее из которых запланировано на 11 июня. Текущая политика, проводимая регулятором, позволит вернуть годовую инфляцию к цели ЦБ в середине 2022 года, отмечается на сайте организации.

Ранее сообщалось о том, что курс рубля корректируется вниз после сильного роста на Московской бирже.

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экономикаключевая ставкаЦБ России
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