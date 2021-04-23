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Курс рубля корректируется вниз после сильного роста на Московской бирже
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс рубля корректируется вниз после сильного роста на Московской бирже

Иван Юминов

Экономика

Курс рубля падает вниз по отношению к доллару и евро после сильного роста. Это следует из данных Московской биржи утром в пятницу, 23 апреля.

Укрепление российской валюты отмечалось 22 апреля. Тогда доллар упал на 1,18 рубля, до 75,42 рубля, а евро — на 1,55 рубля, до 90,63 рубля.

Данные открытия торгов показывают, что происходит корректировка. Так, курс американской валюты вырос на 13 копеек, до 75,55 рубля, а евро — на 23 копейки, до 90,86 рубля.

Ранее сообщалось о том, что россиянам спишут от 1,1 миллиарда рублей долгов без суда.

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