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Россиянам спишут от 1,1 миллиарда рублей долгов без суда
Фото: pixabay.com/ru

Россиянам спишут от 1,1 миллиарда рублей долгов без суда

Виктория Родимкина

Экономика

В рамках внесудебной процедуры банкротства, которая была запущена осенью 2020 года, россиянам спишут 1,15 миллиарда рублей. Об этом сообщили в проекте «Федресурс» в пятницу, 23 апреля.

Всего на сегодняшний день упрощенный способ избавления от долгов используют 3,3 тысячи человек из 9,4 тысячи заявителей. Остальные получили отказ.

Так, процедуру банкротства уже завершили в отношении 612 человек, в общей сложности им списали около 214 миллионов рублей, рассказал руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.

При этом, по мнению экспертов, граждане недостаточно активно используют процедуру внесудебного банкротства, так как это новый механизм в законодательстве России. К тому же первые завершенные процедуры стали появляться только в марте этого года, сообщает издание «Известия».

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