Послание Путина сказалось на укреплении курса рубля

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Согласно данным на 11:30 утренних торгов 22 апреля на Московской бирже, курс доллара к российской валюте снизился на 0,2 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии. Он составил 76,45 рубля за доллар.

Накануне курс национальной валюты укрепил свои позиции на 0,3 процента, остановившись на уровне 76,6 рубля за доллар. Основным событием, повлиявшим на это, стало послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Главные тезисы данного обращения коснулись многих аспектов. Например, российский лидер предложил выделить пособия для учащихся средних общеобразовательных учреждений в размере десяти тысяч рублей.

При этом, по данным Министерства финансов России, на данную дополнительную поддержку граждан правительство потратит 40 миллиардов рублей в ближайшие два года, отмечает «Экономика сегодня». Помимо этого, во время обращения были озвучены меры поддержки российских регионов. Субъекты могут рефинансировать свою задолженность и увеличить срок возврата средств. Им также выделят инфраструктурные бюджетные кредиты на сумму полтриллиона рублей. Данные меры призваны помочь отечественной экономике увеличить темп восстановления после пандемии коронавирусной инфекции.

При этом аналитики прогнозируют снижение цен на золото и нефть. Так, 21 апреля нефть марки Brent торговалась на уровне 65 долларов. По мнению экспертов, цены на черное золото находятся под влиянием сложной эпидемиологической обстановки в Индии, которая является третьим крупным импортером нефти на мировом рынке. Кроме того, в этой стране занимаются производством вакцин.

Негативным фактором, сказавшимся на стоимости нефти, стала информация по запасам черного золота в Соединенных Штатах.

— Существует большая вероятность, что стоимость нефти продолжит снижаться. Уровень поддержки находится на отметке в 63 доллара, — пояснили аналитики.

Также на ценах сказываются и системные факторы, среди которых статистика из Китая по росту трафика и загрузки нефтеперерабатывающих заводов, отмечает ФАН. Помимо этого, экономисты обращают внимание и на попытки цены на золото перейти отметку в 1800 долларов за унцию.

Уточняется, что сам доллар на валютном рынке теряет свои позиции.

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