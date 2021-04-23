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Российские банки передали коллекторам в пандемию рекордный объем долга
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Российские банки передали коллекторам в пандемию рекордный объем долга

Иван Юминов

Экономика

В прошлом году российские банки передали коллекторам просроченные долги в размере 582 миллиардов рублей. Это следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) в пятницу, 23 апреля.

Число новых долгов, которые передали коллекторам, выросло до 8,4 миллиона ссуд. Объем рынка агентского взыскания вырос за год на 6,8 процента.

Отмечается, что банки стали передавать коллекторам кредиты даже с небольшой просрочкой — они составили треть портфеля коллекторов. Это объясняется большой загруженностью внутренних служб взыскания банков.

В этом году, по прогнозам НАПКА, коллекторам по договору с банками поступит до 700 миллиардов рублей долгов, отмечает РБК.

Ранее коллекторы назвали главные причины неплатежей по кредитам.

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