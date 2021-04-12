Адвокат рассказала, как бороться с незаконными действиями коллекторов

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Как противостоять настойчивым коллекторам, рассказала адвокат Екатерина Антонова. По ее словам, в этом вопросе нужно знать несколько нюансов.

Деятельность подобных вымогателей регулируется Федеральным законом «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

По мнению юриста, организация, которая занимается возвращением просроченной задолженности, должна быть внесена в государственный реестр. Это означает, что у нее должно быть официальное право заниматься данным видом деятельности. Согласно закону, коллектор имеет право работать с должником с помощью личных встреч (не чаще одного раза в неделю), телефонных разговоров (не больше двух раз в неделю и лишь в рабочие часы). Ночью и по выходным звонить запрещено. Представителям данной профессии также разрешено отправлять телеграфные, голосовые и другие сообщения, пользоваться почтовыми услугами. Как подчеркнула адвокат, они обязаны быть вежливыми.

Кроме того, им запрещено применять в отношении должника физическую силу либо угрожать применить ее, уничтожать или повреждать имущество задолжавшего, использовать методы, опасные для жизни оказывать психологическое давление на людей. Коллекторам также нельзя звонить родственникам должников, не имея на руках письменного согласия на это заемщика.

Если они нарушают хотя бы один из этих пунктов, то должник должен собрать неопровержимые доказательства этого: видео- или голосовые записи; показания свидетелей; SMS с угрозами и так далее.

Эксперт также отметила, что хоть коллекторы могут приехать к должнику на дом, они могут зайти в дом без разрешения не имеют права, отмечает «Царьград». На незаконные действия коллекторов стоит жаловаться в прокуратуру.

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