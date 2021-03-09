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Коллекторы назвали главные причины неплатежей по кредитам
Фото: moscow-live

Коллекторы назвали главные причины неплатежей по кредитам

Анастасия Чанцева

Общество

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, большая часть россиян допускает просрочку по кредитам из-за трудностей с финансами.

— За прошлый год россияне поменяли свою позицию по поводу наличия и выполнения своих долговых обязательств. Если в 2019 году на финансовые трудности ссылалось около 50 процентов должников, то в 2020 году ситуация полностью изменилась — порядка 75 процентов должников не могут платить по кредитам по причине финансовых трудностей, — выяснили эксперты.

Коллекторы добавили, что 60 процентов должников жалуются на сокращения в зарплате, а 40 процентов россиян остались без работы и постоянного источника дохода.

При этом каждый пятый неплательщик в этой категории избегает общения с банками и коллекторами, остальные согласны платить и пытаются решить этот вопрос с кредиторами, передает РИА Новости.

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