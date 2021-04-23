Кто не будет отдыхать в длинные майские выходные

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Президент России Владимир Путин объявил о выходных днях с 1 по 10 мая. До этого решения россияне должны были отдыхать только с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Однако на внеочередные каникулы уйдут не все. «Вечерняя Москва» узнала, кому, несмотря на праздники, все-таки придется выйти на работу.

Как рассказала «ВМ» руководитель исследовательского центра компании SuperJob Наталья Голованова, в каникулы продолжат свою трудовую деятельность сотрудники непрерывных производств, а также общепит и ретейл.

— Вместе с ними продолжат функционировать логистика, склады и сервисы доставки. К сожалению, традиционно больше работы станет в праздники у медицинских служб и спасателей. Кроме того, не прекратят работу пассажирские перевозки, сфера развлечений (кинотеатры), гостиничный бизнес и аварийные дежурные службы. Так что, несмотря на объявленные президентом каникулы с 1–10 мая, не все трудоустроенные россияне смогут полноценно отдохнуть, — спрогнозировала специалист.

Похожее мнение высказала руководитель службы исследований портала HeadHunter Мария Игнатова.

— Большинство работодателей оставили этот вопрос до понедельника, и тогда у них уже появятся решения, кому выходить на работу, кому нет. Но, вероятно, пойдут отдыхать промышленные предприятия и госсектор. Сфера обслуживания будет работать — продавцы, кассиры, сотрудники ресторанов, фитнес-центров. Занятость, скорее всего, сместится в развлекательный сектор, как в новогодние праздники. Но все будет зависеть от решения каждой конкретной компании, — предположила эксперт.

Вместе с тем она пояснила, что пока указ президента не выпущен, конкретных данных о том, кто точно уйдет в отпуск, а кто останется на рабочем месте, нет. Также до конца неясно, будут ли работать с 4 по 7 мая школы и детские сады.

Но в связи с тем, что эти дни объявлены выходными, образовательные учреждения, как отметили в Минпросвещения, уже меняют свой график.

— В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательные организации вносят изменения в годовой календарный учебный график на 2020–2021 учебный год в целях реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, — сообщили в ведомстве.

Как уточнял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, нерабочие дни в мае, в частности, коснутся большей части чиновников, но и то не всех. Также, судя по всему, не будет принято дополнительных к уже существующим ограничений в отношении работы баров, ресторанов и различных увеселительных заведений.

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