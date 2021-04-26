Дикий бардак: почему работодатели против длинных майских праздников

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Россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая. Однако большинство работодателей этому не рады. В том, почему наниматели против длинных выходных, чем длинный отдых грозит компаниям и производствам, а также каков единственный плюс в данной ситуации для них, разбиралась «Вечерняя Москва».

Согласно имеющемуся в распоряжении «ВМ» исследованию HeadHunter, более трети (38 процентов) работодателей однозначно не поддерживают решение увеличить продолжительность праздничных дней в мае, еще 23 процента высказали в целом отрицательное отношение к этому. Однозначную поддержку данная инициатива нашла среди 23 процентов работодателей, 15 процентов респондентов в целом ее поддерживают, еще два процента работодателей затруднились с ответом. Экспресс-опрос проводился с 23 по 25 апреля среди порядка 200 представителей работодателей.

Неожиданный отдых — негативный фактор

По словам профессора кафедры трудового права НИУ ВШЭ, доктора юридических наук Марины Буяновой, главная причина недовольства работодателей в том, что производство, деятельность предприятий и компаний будут стоять, а деньги работникам нужно выплачивать. По ее словам, больше всего недовольны будут внебюджетные предприятия и организации.

— Человек не работает, производство стоит, а он должен платить. Естественно, эти четыре дня могут существенно отразиться на его финансовой составляющей. Он платит за работу, которая не произведена, — объяснила Буянова.

Такого же мнения придерживается и экономист, старший научный сотрудник института социальной политики ВШЭ Василий Аникин. Он отмечает, что работодателей «не радует» продолжительный отдых, потому что они должны оплачивать труд работающих в выходные дни сотрудников в двойном размере. При этом он заметил, что негативного эффекта для экономики страны в целом эти длинные праздники не принесут.

Буянова же считает, что неожиданный отдых — негативный фактор, который может повлечь за собой риски и последствия: высока вероятность срыва договорных обязательств в компаниях.

— Если на эти дни назначены работы, то они, естественно, срываются. А это может повлечь за собой отмену или невыполнение других обязательств, которые связаны с этими договорами. Работодатель в этом случае может терпеть убытки. Если он не успевает, то за просрочку исполнения обязательств предусмотрена ответственность. А это штрафные санкции в том числе, — говорит эксперт.

В пресс-службе HeadHunter также отмечают, что продолжительные выходные связаны с замедлением экономической деятельности и в ряде случаев с приостановкой, ведь «платить зарплату за каждый из добавленных к праздникам нерабочих дней придется как обычно, а вот получать привычную прибыль в этот период не выйдет».

— Кроме того, ситуация может негативно сказаться на сроках реализации различных проектов, что в свою очередь чревато срывом контрактов, а значит, вновь убытками, — добавляют в пресс-службе.

Работодатель не любит непредсказуемости

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина считает, что, вероятно, не все компании будут отдыхать на праздники и сейчас они решают, как поступить.

— Возможно, многие предприятия будут работать по ранее разработанному плану, но пересмотрят формат, чтобы обеспечить безопасность здоровья сотрудников, — сказала она.

Санина добавила, что продление майских праздников для многих компаний и сотрудников стало потрясением, так как у большинства уже были сформированы и согласованы планы не только на работу, но и на отдых. Согласно данным сервиса, 23 процента россиян оформили отпуск на период между праздниками. В таком случае работодателям и сотрудникам придется пересматривать эти планы, а отпуск — переносить.

— Прошлый год стал кризисным для многих отраслей, именно сейчас идет активная работа над восстановлением показателей. Нежданные выходные, которые продлятся треть месяца, заставят компании снова в оперативном режиме корректировать запланированные бизнес-активности, — добавила Санина.

Основатель и президент компании SuperJob Алексей Захаров считает, что рисков для экономики в целом никаких нет, ей «по барабану». По его словам, в данной ситуации одни работодатели потеряют деньги, а другие — приобретут.

— Предприятия, которые планировали работать, функционировать не будут, поэтому потеряют выручку. А те, которые и так собирались работать (развлекательный сектор и ресторанный бизнес), наоборот, приумножат выручку: так много людей в эти дни будет отдыхать и тратить деньги. Те, кто может в праздники заработать, поддерживают длинные выходные. А те, кто, скорее всего, потеряет прибыль в эти дни, естественно, против, — сказал Захаров.

Захаров напомнил, что разговоры о том, чтобы сделать интервал межу майскими выходными, идут не первый год. При этом он отметил, что, несмотря на это, решение сделать выходными днями с 1 по 10 мая стало для компаний довольно неожиданным.

— Я думаю, что со следующего года эти даты останутся выходными. Когда это плановая история — это хорошо. Но когда кто-то что-то спланировал, а потом — бабах! — это другое. Когда объявление чего-то в последний момент — это создает ненужный бардак и нервозность. Работодатель не любит непредсказуемости, — говорит Захаров.

В пресс-службе HeadHunter добавили, что, как правило, после очень продолжительных выходных сотрудникам нужно время, чтобы вернуться в привычный ритм, «раскачаться», а это «работодателей тоже не радует».

Положительный момент

Аникин отмечает, что в данной ситуации для работодателей есть положительный момент: длинные майские праздники могут позволить компаниям разгрузить график летних отпусков.

— Это является хорошим поводом, чтобы не весь персонал летом уходил в отпуска, а успел отдохнуть весной. Конечно, большинство компаний уже спланировали отпуска, поэтому они недовольны. Человек, например, идет в отпуск в августе, а тут еще неделя добавилась. Кто работать будет? — говорит эксперт.

По словам Аникина, чем чаще люди отдыхают, тем они после возвращения на работу более замотивированные, а их производительность труда выше.

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