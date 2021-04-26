«Повлияет на зарплату»: в Госдуме рассказали о минусах увеличения срока отпуска

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Идея Общественной палаты РФ увеличить оплачиваемый отпуск отдыхающим в России гражданам может негативно повлиять на работодателей и на граждан, работающих на сдельной оплате труда. Предложение требует обсуждения и понимания, нужно ли столько отдыхать. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Ранее «ВМ» писала, что член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев выступил с инициативой продлевать оплачиваемый отпуск гражданам, решившим провести его в России. Чтобы стимулировать россиян отдыхать в своей стране, член палаты предлагает увеличить продолжительность оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней для граждан, имеющих оплаченную туристическую путевку или гостиницу в одной из туристических зон России на срок не менее десяти дней.

— Будет законодательная инициатива — будет процедура ее обсуждения. Очевидно, что для работодателя это дополнительная нагрузка финансовая. И самое главное, чтобы это не привело к тому, чтобы выросли цены, на товары, услуги. У нас есть граждане, у которых есть сдельная заработная плата. В этом случае, они меньше произведут конкретной продукции или окажут конкретных услуг, что тоже повлияет на зарплату. Это предмет обсуждения, — сказал Нилов.

Также он отметил, что предложение нужно обсуждать и выяснять, есть ли действительно у граждан потребность в увеличении отпуска.

— Внутренний туризм надо развивать. Отпуск можно предоставить. Но это не значит, что гражданин поедет по России, когда будут дорого стоить билеты, гостиницы, цены на продукты или еду в ресторане будут заоблачные, при этом сервис будет оставлять лучшего. Нужно смотреть в комплексе, — добавил Нилов.

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