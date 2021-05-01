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Эксперт дал советы по защите квартиры от взлома на длинных выходных
Фото: Агентство PHOTOXPRESS

Эксперт дал советы по защите квартиры от взлома на длинных выходных

Анастасия Колоскова

Общество

Эксперт по системам безопасности Валерий Ушков дал советы, как защитить свое жилье во время отъезда на майских праздниках, во время которых число квартирных краж, по статистике, увеличивается на четверть.

По его словам, в вопросе защиты имущества может помочь установка охранного комплекса либо качественная входная дверь с надежными замками, а также решетки на окнах для квартир, расположенных на первом и втором этажах.

Эксперт предупредил, что не стоит распространяться о своих планах в соцсетях и использовать геометки. Кроме того, он посоветовал заранее достать из почтового ящика корреспонденцию и попросить соседей убирать с входной двери оставленные на ней рекламные листовки, по которым можно определить длительное отсутствие хозяев дома.

Еще одной хитростью против домушников может стать включенный свет в одной из комнат или же установка системы умного дома, которая автоматически включает или отключает свет.

Валерий Ушков отметил, что 58 процентов всех квартирных краж происходят путем взлома замка входной двери, на который преступник тратит от нескольких секунд до получаса.

— 21 процент — отжатие двери или дверной коробки, грубый силовой метод, однако довольно успешный вне зависимости от качества установленной двери, — цитирует эксперта РИА Новости.

Ушаков добавил, что восемь процентов подобного рода преступлений совершают путем проникновения в окно, а семь процентов — благодаря подбору ключа, спила петель либо вышибания двери.

Иногда случаются курьезные ситуации, когда воры входят в квартиру через дверь, которую хозяева забывают второпях закрыть, или находят ключ под входным ковриком. Такие ситуации чаще всего бывают в небольших городах или поселках.

Ранее эксперты предупредили об активизации воров на майских праздниках.

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