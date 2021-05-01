Названы самые востребованные у россиян услуги в преддверии майских праздников

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Стало известно, какие товары и услуги наиболее популярны у россиян после объявления о том, что праздники продлятся с 1 по 10 мая. Об этом свидетельствуют исследования, проведенные сервисом «Объявления ВКонтакте».

Так, наиболее востребованными оказались товары и услуги, связанные с недвижимостью. В пять раз выросло количество комментариев пользователей к объявлениям о длительной аренде домов и квартир посуточно. Увеличился интерес людей и к объявлениям о продаже земельных участков.

Аналитики выявили рост потребительского интереса к товарам, связанным со спортом. Так, выросли продажи спортпитания, товаров для единоборств, для водных видов спорта, а также для охоты и рыбалки.

Самой популярной услугой, по мнению специалистов, стала передержка домашних животных. После объявления о длинных майских праздниках спрос на эту услугу увеличился вдвое, сообщает RT.

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