Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Стало известно, сколько стоит аренда загородного дома в странах ближнего зарубежья
Фото: pixabay.com

Стало известно, сколько стоит аренда загородного дома в странах ближнего зарубежья

Елена Фролова

Недвижимость

Спрос на аренду загородной недвижимости в Московской области в последнее время увеличился в два–три раза. Цена за одни сутки составляет от 20 тысяч рублей. На данный рост особенное влияние оказал запрет на перелеты в Турцию, а также предстоящие майские праздники. Эксперты попробовали выяснить, как обстоят дела с этим в странах ближнего зарубежья.

Армения

Согласно данным опроса, эта страна является одним из самых популярных направлений у россиян на предстоящие праздники. В пригороде Еревана можно взять в аренду дачу. Двухэтажный особняк с евроремонтом, бассейном и мангалом для шашлыка будет стоить 40 долларов в сутки. За отдельную плату хозяева приготовят завтрак или проведут экскурсию по местным достопримечательностям.

Казахстан

Снять загородный дом в Нур-Султане можно будет в среднем за 150 долларов в сутки. К услугам отдыхающих будут баня, бассейн и мангал. Средняя площадь такой недвижимости составляет около 200 квадратных метров. Однако спрос на предстоящие длинные выходные здесь невысокий, потому что в городе еще не так тепло, как хотелось бы.

Белоруссия

Взять в аренду на лето дачу под Минском можно и за 50 долларов в месяц. Желающим предлагают обычный дачный домик в пригороде. Воду нужно будет набирать в колодце, а удобства — на улице. Причем пока цены находятся на уровне 300 долларов за месяц. Более комфортная жизнь обойдется в сумму свыше 500 долларов, отмечает «МИР 24».

Азербайджан

Дачный сезон в этой стране стартует в июне и продлится до середины сентября. При этом взять домик в аренду можно будет уже в мае. Стоимость аренды за сутки варьируется в пределах от 30 до 500 долларов. Все зависит от расположения и состояния жилья. Соответственно, чем ближе к морю, тем дороже.

Источник: mir24.tv

Читайте также: Стала известна стоимость отдыха в Абхазии на майские праздники

арендадачазагородные дома
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Все мнения
О проекте