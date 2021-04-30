Стало известно, сколько стоит аренда загородного дома в странах ближнего зарубежья

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Спрос на аренду загородной недвижимости в Московской области в последнее время увеличился в два–три раза. Цена за одни сутки составляет от 20 тысяч рублей. На данный рост особенное влияние оказал запрет на перелеты в Турцию, а также предстоящие майские праздники. Эксперты попробовали выяснить, как обстоят дела с этим в странах ближнего зарубежья.

Армения

Согласно данным опроса, эта страна является одним из самых популярных направлений у россиян на предстоящие праздники. В пригороде Еревана можно взять в аренду дачу. Двухэтажный особняк с евроремонтом, бассейном и мангалом для шашлыка будет стоить 40 долларов в сутки. За отдельную плату хозяева приготовят завтрак или проведут экскурсию по местным достопримечательностям.

Казахстан

Снять загородный дом в Нур-Султане можно будет в среднем за 150 долларов в сутки. К услугам отдыхающих будут баня, бассейн и мангал. Средняя площадь такой недвижимости составляет около 200 квадратных метров. Однако спрос на предстоящие длинные выходные здесь невысокий, потому что в городе еще не так тепло, как хотелось бы.

Белоруссия

Взять в аренду на лето дачу под Минском можно и за 50 долларов в месяц. Желающим предлагают обычный дачный домик в пригороде. Воду нужно будет набирать в колодце, а удобства — на улице. Причем пока цены находятся на уровне 300 долларов за месяц. Более комфортная жизнь обойдется в сумму свыше 500 долларов, отмечает «МИР 24».

Азербайджан

Дачный сезон в этой стране стартует в июне и продлится до середины сентября. При этом взять домик в аренду можно будет уже в мае. Стоимость аренды за сутки варьируется в пределах от 30 до 500 долларов. Все зависит от расположения и состояния жилья. Соответственно, чем ближе к морю, тем дороже.

Источник: mir24.tv

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