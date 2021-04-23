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Эксперты предупредили об активизации воров на майских праздниках
Фото: www.flickr.com

Эксперты предупредили об активизации воров на майских праздниках

Юлия Павлушова

Общество

Количество правонарушений на жилых частных территориях в период майских праздников вырастает примерно на четверть. Об этом россиян предупредили эксперты компании, специализирующейся на системах безопасности.

Уточняется, что на новогодних каникулах в нынешнем году количество тревожных вызовов в коттеджи выросло на 14 процентов в сравнении с зимними праздничными днями 2020 года. Такой же цифра была и в феврале.

Преступники в 37 процентах случаев пробирались в чужие дворы и дома, чтобы что-то украсть. Еще 23 процента правонарушений от общего числа совершали хулиганы. А в 10 процентах случаев незваные гости нападали на хозяев, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил даты длинных выходных в мае. По его словам, праздники продлятся с 1 по 10 мая включительно.

Читайте также: Эксперты рассказали о минусах продления майских праздников

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