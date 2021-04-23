Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Эксперты рассказали о минусах продления майских праздников
Фото: Вечерняя Москва

Эксперты рассказали о минусах продления майских праздников

Елена Фролова

Здоровье

Рост случаев заболеваемости COVID-19 могут вызвать продолжительные майские праздники. Это связано с большими семейными застольями и выездами на природу с друзьями. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова.

— Последнее время мы наблюдаем небольшой подъем заболеваемости коронавирусом. Впереди у нас майские праздники. А это период, когда мы встречаемся с родственниками, друзьями, готовим шашлыки и проводим время в больших компаниях, — пояснила эксперт.

При этом она подчеркнула, что если в компании окажется носитель вируса, то это приведет к распространению заболевания. По ее мнению, опыт новогодних праздников заставляет опасаться всплеска заболеваемости, отмечает «Радио 1». Поэтому эпидемиолог выступила против продления майских праздников.

Тем временем вирусолог Алексей Аграновский заявил, что продление праздничных и выходных дней в мае не скажется существенно на увеличении числа человек, заболевших коронавирусом.

— Одни люди сидят дома, никуда не ходят и не заражаются, а другие — ездят в Турцию или куда-то еще, куда не стоило бы сейчас ездить. Люди все разные, так что отменяй не отменяй, объединяй не объединяй все праздники — это мало на что повлияет, — объяснил свою точку зрения эксперт.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил против данной инициативы, отмечает ИА «НСН». Он считает, что это окажет негативное влияние как на здоровье людей, так и на экономику страны.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Россиянам напомнили о четырехдневных рабочих неделях в мае

длинные выходныекоронавирусмайские праздники
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где найти мужа: быстро, с комфортом и чтоб уж наверняка

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Папа, заплати мне за пятерку в школе

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не сдашь ЕГЭ — будешь «бутербродом»: как работает уличная реклама

Все мнения
О проекте
Читайте нас в