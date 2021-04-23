Эксперты рассказали о минусах продления майских праздников

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Рост случаев заболеваемости COVID-19 могут вызвать продолжительные майские праздники. Это связано с большими семейными застольями и выездами на природу с друзьями. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова.

— Последнее время мы наблюдаем небольшой подъем заболеваемости коронавирусом. Впереди у нас майские праздники. А это период, когда мы встречаемся с родственниками, друзьями, готовим шашлыки и проводим время в больших компаниях, — пояснила эксперт.

При этом она подчеркнула, что если в компании окажется носитель вируса, то это приведет к распространению заболевания. По ее мнению, опыт новогодних праздников заставляет опасаться всплеска заболеваемости, отмечает «Радио 1». Поэтому эпидемиолог выступила против продления майских праздников.

Тем временем вирусолог Алексей Аграновский заявил, что продление праздничных и выходных дней в мае не скажется существенно на увеличении числа человек, заболевших коронавирусом.

— Одни люди сидят дома, никуда не ходят и не заражаются, а другие — ездят в Турцию или куда-то еще, куда не стоило бы сейчас ездить. Люди все разные, так что отменяй не отменяй, объединяй не объединяй все праздники — это мало на что повлияет, — объяснил свою точку зрения эксперт.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил против данной инициативы, отмечает ИА «НСН». Он считает, что это окажет негативное влияние как на здоровье людей, так и на экономику страны.

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