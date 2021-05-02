«Будет лить как из ведра»: синоптик предупредил москвичей о непогоде в ночь с 2 на 3 мая

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Ночью с 2 на 3 мая в столице выпадет до 22 миллиметров осадков, что составляет 44 процента месячной нормы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Понятно, что основные дожди будут идти после полуночи и до утра будет лить как из ведра, — цитирует специалиста РИА Новости.

По его словам, 22 миллиметра осадков можно приравнять к двум ведрам на каждый квадратный метр улиц Москвы.

Эксперт добавил, что не исключает: в такой ситуации на юге Подмосковья будет гроза.

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