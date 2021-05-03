Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Синоптик назвала самый дождливый день на этой неделе в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Синоптик назвала самый дождливый день на этой неделе в Москве

Ростислав Зубков

Город

Погода на этой неделе сильнее всего испортится в канун Дня Победы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, расчеты свидетельствуют о том, что наиболее неблагоприятная погода ожидается 8 мая, в субботу, когда «выйдет очередной циклон». В этот день сильнее всего ударят дожди, предупредила метеоролог.

— В первой декаде мая у нас почти каждый день будут приниматься дожди различной интенсивности, — отметила она.

В День Победы, 9 мая, и далее погода начнет улучшаться: придет потепление, а дожди, если и пройдут, то незначительные, прогнозирует собеседница «ВМ». Вторая половина месяца в целом будет более теплой и сухой, добавила Позднякова.

Читайте также: Синоптик предупредил об аномальных ливнях с грозами в Центральной России

Москвадождьмай
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Все мнения
О проекте