Синоптик назвала самый дождливый день на этой неделе в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Погода на этой неделе сильнее всего испортится в канун Дня Победы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, расчеты свидетельствуют о том, что наиболее неблагоприятная погода ожидается 8 мая, в субботу, когда «выйдет очередной циклон». В этот день сильнее всего ударят дожди, предупредила метеоролог.

— В первой декаде мая у нас почти каждый день будут приниматься дожди различной интенсивности, — отметила она.

В День Победы, 9 мая, и далее погода начнет улучшаться: придет потепление, а дожди, если и пройдут, то незначительные, прогнозирует собеседница «ВМ». Вторая половина месяца в целом будет более теплой и сухой, добавила Позднякова.

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