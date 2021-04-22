Поезд Победы прибудет в столицу на Белорусский вокзал

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В майские дни, когда Россия будет праздновать 76-летие со Дня Великой Победы, на Белорусский вокзал Москвы прибудет уникальный передвижной музей «Поезд Победы».

Экспозиция, представленная в восьми вагонах, рассказывает о самом трагичном периоде истории нашей страны. Тематически ее можно разделить на три составляющие: предвоенные годы, Великая Отечественная война и Победа. В экспозиции поезда-музея предстают судьбы исторических лиц и простых людей, портреты легендарных личностей и образы малоизвестных творцов Победы — военных, железнодорожников, медиков, ученых.

Экскурсоводом в поезде выступает аудиогид — советская девушка Лидия. Именно от нее посетители узнают об истории страны через призму личного восприятия героини. Гид делится воспоминаниями, семейной историей, опытом преодоления, впечатлениями от Победы. В 1941-м ей девятнадцать: она пошла по стопам отца и стала машинистом паровоза.

Посетителям предстоит пройти дорогами Победы — от Гомеля до Москвы, от Сталинграда до Берлина — и увидеть войну глазами свидетелей: в экспозиции представлены воспоминания участников Великой Отечественной войны.

Восемь вагонов поезда заполнены гипсовыми фигурами военных, ученых, железнодорожников, медиков. Их выражения лиц и жесты передают настроение каждого героя.

В путешествии посетителей сопровождает музыка, специально написанная для каждой зоны музея.

Поезд Победы можно посетить с 3 по 10 мая бесплатно по регистрации, сообщается на сайте музея.

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