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Парад старинных автомобилей пройдет в Москве 9 мая
Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Парад старинных автомобилей пройдет в Москве 9 мая

Ольга Маркова

Культура

В День Победы, 9 мая, на территории Ломаковского музея старинных автомобилей и мотоциклов состоится традиционный Всероссийский парад старинных автомобилей и мотоциклов — «Ретромотор».

В параде принимают участие старинные автомобили и мотоциклы до 1972 года выпуска. Приветствуются посетители и участники парада в старинной одежде.

Парад стартует с агитпробега по Москве. По выделенному маршруту колонну сопровождают машины ГИБДД. Зрители смогут увидеть старинные машины и в движении, и в статичном состоянии.

Первый «Ретромотор» состоялся в 1988 году. Парад готовится Российским клубом любителей старинных автомобилей и мотоциклови входящими в него клубами «Клуб М-20 Победа», «Москвич-Ретро», ГАЗ-21 «Волга-Ретро», «Запорожец-Ретро», «Мото-Ретро», «ЗиМ клуб», «Чайка-клуб», а также некоторыми региональными филиалами РКЛСАМ «Ретромотор».

Мероприятие проводится бесплатно, сообщается на сайте организаторов.

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