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Центр прогресса бокса пригласил на День Победы
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Центр прогресса бокса пригласил на День Победы

Ольга Маркова

Культура

Федерация бокса России приглашает москвичей и гостей столицы в Центр прогресса бокса, где 8 и 9 мая состоится праздник, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, «Ценим. Помним. Благодарим».

Гостей праздника ожидают выставка военной техники, орденов, медалей, оружия; исторические мастер-классы; большая полоса препятствий, локации которой носят военно-исторический уклон; армейские палатки, медсанбат, узел связи, землянки, блиндажи, полевая кухня.

Кроме того, можно принять участие в лазертаге и «Штурме Рейхстага», танковых маневрах, реконструкции боевых действий, концерте, мастер-классах по боксу.

Ключевым событием станет реконструкция сражения в Великой Отечественной войне.

Участие в мероприятиях бесплатное по предварительной регистрации, сообщается на сайте организации.

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