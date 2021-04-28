Выставка «Портрет с фронта» открылась в Музее Героев

Фото: Дмитрий Рухлецкий, специально для Вечерней Москвы

В Музее Героев Советского Союза и России работает выставка «Портрет с фронта», посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В военные годы на фронт ушли десятки художников. В коротких перерывах между боями они доставали бумагу и карандаш. Так до нашего времени дошли уникальные портреты солдат, многие имена которых остались в истории.

На выставке представлены фронтовые рисунки военных художников Владимира Богаткина, Петра Корецкого, Леонида Голованова, Петра Кривоногова, Анатолия Горпенко, Николая Жукова, Ильи Лукомского.

В некоторых случаях поисковикам удалось разыскать родственников изображенных защитников Родины. Мемориальные предметы из семейных собраний дополняют экспозицию и представлены вместе с портретами.

Выставка открыта до 12 мая, сообщается на сайте музея.

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