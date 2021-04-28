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Лекция «Москва в 1941-м. Как защищали столицу во время войны» состоится в Музее Победы
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Лекция «Москва в 1941-м. Как защищали столицу во время войны» состоится в Музее Победы

Ольга Маркова

Культура

Музей Победы 10 мая приглашает москвичей и гостей столицы послушать лекцию «Москва в 1941-м. Как защищали столицу во время войны». Мероприятие организовано совместно с образовательным проектом «Москва глазами инженера».

Гости музея узнают, как защищали Москву, маскировали здания и создавали цепь огневых точек.

Бомбардировки столицы начались уже в июле 1941 года. Они разрушили множество зданий и городские коммуникации. Но город продолжал жить и работать. Промышленность перестроилась под нужды фронта. Слушатели лекции узнают, как уберегли столичное метро и использовали его в качестве бомбоубежища, как использовали аэростаты, а также как был построен огневой заслон Москвы.

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации, сообщается на сайте музея.

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