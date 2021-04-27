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Выставка «Последний подвиг генерала Н. Э. Берзарина» откроется в музее Вооруженных сил РФ
Фото: Денис Кондратьев / Вечерняя Москва

Выставка «Последний подвиг генерала Н. Э. Берзарина» откроется в музее Вооруженных сил РФ

Ольга Маркова

Культура

В Центральном музее Вооруженных сил РФ 29 апреля состоится торжественное открытие выставки «Последний подвиг генерала Н. Э. Берзарина».

Выставка расскажет посетителям о том, как Советский Союз восстанавливал Берлин после капитуляции Германии. За 54 дня первому коменданту города — Николаю Эрастовичу Берзарину — удалось предотвратить гуманитарную катастрофу, открыть учебные заведения и начать восстановление зданий. В кратчайший срок генерал-полковник вернул разрушенный город к мирной жизни.

Экспозиция состоит из 14 тематических стендов, на которых имеются QR-коды, позволяющие перейти в онлайн-версию выставки.

Проект создан РОО «Озон» при поддержке фонда «История Отечества» и Фонда президентских грантов. В материалах выставки использованы малоизвестные документы и фотографии, в том числе из личного архива семьи Берзарина, госархива кинофотодокументов, ТАСС, Музея обороны Москвы.

Выставка открыта до 20 мая, сообщается на сайте выставки.

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