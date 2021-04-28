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Выставка «Судьба ополченца» открылась в Музее обороны Москвы
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Выставка «Судьба ополченца» открылась в Музее обороны Москвы

Ольга Маркова

Культура

Музей обороны Москвы представляет выставку «Судьба ополченца», посвященную подвигу Московского народного ополчения 1941 года.

В экспозиции представлены подлинные письма, документальные материалы и личные вещи бойцов дивизий Московского народного ополчения из фондов музея и семейных архивов потомков ополченцев.

Посетители узнают о роли ополчения в битве под Москвой и наглядно увидят трагедию и подвиг простых граждан, многие из которых так и остались на полях сражения.

Выставка открыта до 29 августа, сообщается на сайте музея.

Читайте также: Лекция «Москва в 1941-м. Как защищали столицу во время войны» состоится в Музее Победы

музейВеликая Отечественная войнавыставка
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