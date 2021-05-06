Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Главархив Москвы опубликовал рассекреченные документы о работе госпиталей в войну
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Главархив Москвы опубликовал рассекреченные документы о работе госпиталей в войну

Полина Долганова

Город

Главархив столицы представил редкие документы времен Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы. Среди них есть многочисленные фотографии и отчеты о работе медиков в войну.

Отмечается, что документы были случайно обнаружены в одном из хранилищ медицинской документации во время капитального ремонта. Девять связок ценных бумаг были спрятаны в полости стены. Многие документы были помечены грифом секретности.

Главархив Москвы опубликовал рассекреченные документы о работе госпиталей в войнуФото: Главархив Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова добавила, что всего документов насчитывается более двух тысяч.

— К настоящему моменту проведена масштабная работа по их изучению, рассекречиванию, оцифровке. И сейчас самые интересные из этих документов мы публикуем в виртуальном музее, — рассказала Ракова.

Заместитель мэра также отметила, что благодаря обнаруженным документам москвичи смогут узнать о работе столичных военных медиков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Выставка «Дети войны» откроется в КЦ «Зодчие»

историяВеликая Отечественная войнадокументы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Поляков
Александр Поляков

Быстро и выгодно: зачем городам объединяться в треугольники

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Миллион призов уже подготовлен

Юрий Козлов
Юрий Козлов

От самиздата до блогосферы: как живое слово побеждает цензуру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Все мнения
О проекте