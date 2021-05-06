Главархив Москвы опубликовал рассекреченные документы о работе госпиталей в войну

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Главархив столицы представил редкие документы времен Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы. Среди них есть многочисленные фотографии и отчеты о работе медиков в войну.

Отмечается, что документы были случайно обнаружены в одном из хранилищ медицинской документации во время капитального ремонта. Девять связок ценных бумаг были спрятаны в полости стены. Многие документы были помечены грифом секретности.

Фото: Главархив Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова добавила, что всего документов насчитывается более двух тысяч.

— К настоящему моменту проведена масштабная работа по их изучению, рассекречиванию, оцифровке. И сейчас самые интересные из этих документов мы публикуем в виртуальном музее, — рассказала Ракова.

Заместитель мэра также отметила, что благодаря обнаруженным документам москвичи смогут узнать о работе столичных военных медиков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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