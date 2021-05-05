Выставка «Дети войны» откроется в КЦ «Зодчие»

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В культурном центре «Зодчие» в честь 76-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая состоится открытие выставки «Дети войны», посвященной узникам фашистских лагерей. Выставка организована московским городским отделением Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.

Посетители увидят бытовые предметы времен войны, фотографии, книги, документы. Также будут представлены письменные воспоминания выживших в чудовищных условиях концлагерей.

На открытии выставки состоится показ фильма «Лишенные детства», а также встреча с его автором и главным героем Н. А. Махмутовым. Затем пройдет концертная программа «Песни нашей Победы».

Участие в мероприятии — бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте центра.

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