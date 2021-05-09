Парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне завершился в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

В Москве на Красной площади завершился парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Во время парада россиян с Днем Победы поздравил президент РФ Владимир Путин. На мероприятии присутствовали 32 ветерана Великой Отечественной войны.

В праздничном мероприятии поучаствовали 12 тысяч военнослужащих, составляющих 37 пеших парадных расчетов.

По Красной площади проехали более 190 образцов военной техники: легендарные танки Т-34, новейшие Т-90М «Прорыв», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф», бронетранспортеры БТР-МД «Ракушка» и другая техника.

В столице также состоялась авиационная часть парада, открыли которую вертолеты Ми-26. Также в воздух над Москвой поднялись отряд из трех военно-транспортных самолетов Ту-160, ракетоносец Ту-160, четверка самолетов оперативно тактической авиации, Су-24М и другая техника.

Читайте также: Более 600 человек из пожарно-спасательного гарнизона дежурят в Москве 9 мая