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Более 600 человек из пожарно-спасательного гарнизона дежурят в Москве 9 мая
Фото: Элина Масимова / Вечерняя Москва

Более 600 человек из пожарно-спасательного гарнизона дежурят в Москве 9 мая

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Нижние МнёвникиКарта всех событий

Более 600 человек личного состава и более 100 единиц техники пожарно-спасательного гарнизона обеспечивают безопасность праздничных мероприятий в 76-ю годовщину Великой Победы. Об этом сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы» в воскресенье, 9 мая.

Специалисты дежурят на всем маршруте движения военной техники от улицы Нижние Мневники до Красной площади.

Помимо этого, спасательные бригады расположились в 16 точках, откуда будут запускать праздничный артиллерийский салют.

На водных объектах разместили пожарный корабль и спасательные катера, добавили в комитете.

Читайте также: Синоптик рассказал, увидят ли москвичи праздничный салют 9 мая

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