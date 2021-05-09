Более 600 человек из пожарно-спасательного гарнизона дежурят в Москве 9 мая
Более 600 человек личного состава и более 100 единиц техники пожарно-спасательного гарнизона обеспечивают безопасность праздничных мероприятий в 76-ю годовщину Великой Победы. Об этом сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы» в воскресенье, 9 мая.
Специалисты дежурят на всем маршруте движения военной техники от улицы Нижние Мневники до Красной площади.
Помимо этого, спасательные бригады расположились в 16 точках, откуда будут запускать праздничный артиллерийский салют.
На водных объектах разместили пожарный корабль и спасательные катера, добавили в комитете.
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