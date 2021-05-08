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Синоптик рассказал, увидят ли москвичи праздничный салют 9 мая
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Синоптик рассказал, увидят ли москвичи праздничный салют 9 мая

Анастасия Колоскова

Город

Воздушная часть парада Победы находится под угрозой срыва из-за сложных метеорологических условий, однако погода вечером позволит москвичам увидеть праздничный салют. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, утром 9 мая в Москве будет пасмурно. Он порекомендовал гостям и жителям столицы, желающим посетить парад Победы, одеваться теплее, так как воздух в столице прогреется лишь до 6—8, однако по ощущениям из-за высокой влажности и плотного северо-западного ветра будет казаться на три градуса холоднее.

— Увидят ли москвичи праздничный салют? Ответ утвердительный. Да. Во второй половине 9 мая ближе к вечеру с отходом циклона на восток скажется слабое влияние периферии антициклона, благодаря чему осадки прекратятся не позже 15 часов. После 18-20 часов в тучах появятся устойчивые окна, а к моменту праздничного фейерверка облачность и вовсе рассеется. Ну а значит Россия и весь мир сможет увидеть грандиозный салют в честь дня Победы, — рассказал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Синоптик уточнил, что днем в Москве будет всего 11—13 градусов тепла, вечером столбики термометров опустятся до отметки плюс 6 — 8 градусов.

Ранее синоптик Михаил Леус рассказал, когда в столице закончатся дожди.

Читайте также: Решение по воздушной части парада Победы в Москве примут за несколько часов до его начала

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