Синоптик рассказал, когда в столице закончатся дожди

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Дождь в Москве полностью прекратится лишь во второй половине воскресенья, 9 мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, осадки в столице сохранятся до конца субботы, 8 мая, и станут кратковременными только в ночь на воскресенье.

— Полностью осадки прекратятся во второй половине дня 9 мая, — цитирует синоптика «Звезда».

Михаил Леус отметил, что вечером 8 мая температура в столице будет держаться в районе 7–9 градусов тепла. К утру столбики термометров опустятся до плюс 4–6.

В воскресенье, 9 мая, воздух прогреется до плюс 11-13 градусов.

Специалист добавил, что нынешняя температура в Москве ниже климатической нормы на 2–3 градуса.

Ранее сообщалось, что в связи с погодными условиями решение по воздушной части парада Победы в Москве примут за несколько часов до его начала.

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