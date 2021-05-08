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Столичных водителей предупредили о сильном дожде и порывистом ветре
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Столичных водителей предупредили о сильном дожде и порывистом ветре

Виктория Родимкина

Город

В Москве до утра 9 мая ожидаются сильный дождь и порывистый ветер до 16 метров в секунду, водителям следует быть осторожными за рулем. Об этом сообщает Тelegram-канал «Городское хозяйство Москвы» в субботу, 8 мая.

— Просим водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, пешеходов — быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями, — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в местах, где вероятно скопление воды, будут дежурить бригады и спецтехника ГУП «Мосводосток».

О временных скоплениях воды москвичи смогут сообщить в городские службы.

Читайте также: Дождь в Москве 8 мая может войти в пятерку самых сильных за последние 70 лет

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