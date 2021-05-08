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Дождь в Москве 8 мая может войти в пятерку самых сильных за последние 70 лет
Фото: АГН Москва

Дождь в Москве 8 мая может войти в пятерку самых сильных за последние 70 лет

Виктория Родимкина

Город

Дождь в столице 8 мая продолжится до конца суток, он может стать одним из сильнейших за долгие годы. Об этом сообщает портал «Метеоновости» в субботу, 8 мая.

— Рекордных значений количество осадков сегодня не достигнет, но нынешний дождь может войти в пятерку самых сильных за последние 70 лет, — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, сильные дожди в столице в мае наблюдались в 2017 году, тогда за сутки выпало 28 миллиметров осадков.

В Москве в субботу может выпасть местами до 20 миллиметров осадков. Это составит до 40 процентов месячной нормы.

Температура воздуха составит около 13 градусов выше нуля, порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду, добавляется на портале.

Читайте также: Синоптики предупредили москвичей о дожде 8 мая

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