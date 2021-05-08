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Синоптики предупредили москвичей о дожде 8 мая
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Синоптики предупредили москвичей о дожде 8 мая

Кирилл Николаев

Город

В субботу, 8 мая, в Москве ожидается облачная погода. По прогнозу синоптиков, в городе прольют дожди.

Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 11–13 градусов, а по Московской области — 10–15 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный, со скоростью 5–10 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление понизится и к середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов. Содержание кислорода в воздухе будет недостаточным. Такая погода может оказать негативное влияние на самочувствие людей с хроническими заболеваниями суставов, сообщили на портале «Метеоновости».

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