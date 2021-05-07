Придет ли в Москву «красная жара» и какая погода будет в столице летом

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В мае температура воздуха в Москве выправится и превысит норму, но вряд ли это можно будет назвать жарой, о которой пишут СМИ. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» выразила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. Она также рассказала, каким будет лето в столичном регионе, и порассуждала о погодных изменениях в Москве спустя десятки лет.

Придет ли «красная жара» в Москву?

О «красной жаре» как о погодном феномене СМИ написали после того, как научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что средняя температура воздуха с мая по июль 2021 года с вероятностью 70 процентов будет выше нормы в Северном полушарии. «Жара» стала красной в связи с тем, что карта прогноза Всемирной метеорологической организации окрашена в соответствующий цвет.

В свою очередь собеседница «ВМ» Татьяна Позднякова усомнилась в том, что Москву и Подмосковье может прийти именно жара. Назвать потепление, которое, по данным метеоролога, ожидается в мае, было бы чересчур смело.

— До 10 мая включительно у нас температура будет ниже нормы на 1,5–2 градуса, — отметила эксперт. — Потом воздух прогреется до температуры выше климатической нормы. В результате не исключено, что май будет с положительной аномалией, но всего на 1,5–2 градуса. Говорить о жаре тут нельзя.

Более того, продолжила метеоролог, сказать, что и лето в столичном регионе будет с признаками «красной жары», пока тоже не приходится. Почти все время самого теплого сезона среднемесячная температура действительно будет выше нормы, но именовать такое отклонение «жарой» было бы некорректно, считает Позднякова.

Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

Как аномально теплое лето повлияет на осень и зиму?

Предсказать подобные вещи довольно тяжело, но даже если попытаться прикинуть, то вряд ли осень и зима будут теплее или холоднее обычного на фоне аномального тепла летом, заявила Позднякова.

— У нас летом и зимой устанавливается антициклон, который определяет погоду в столичном регионе на долгое время вперед. Это довольно стационарный процесс, который предсказать можно, по сути, когда он уже начался, но не заблаговременно, — пояснила она.

Вместе с тем, по ее мнению, этим летом какие-либо процессы, которые могли бы надолго определить то, какой будет погода осенью или даже зимой 2021 года, вряд ли будут преобладать. В связи с этим метеорологические условия изменятся не сильно.

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Между тем ранее ООН заявила, что в 2020 году температура Земли достигла самого высокого уровня за три миллиона лет. Генсек организации Антониу Гутерреш сказал, что «мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу столетия».

Комментируя эти заявления, Позднякова подтвердила, что тренд на повышение температуры есть, но он нелинейный и идет интервалами. Другими словами, необязательно каждый последующий год будет теплее предыдущего, отметила метеоролог.

— Бывает очень сложно отделить естественное изменение климата от влияния человека, — добавила эксперт. — Не исключаю, что цикл потепления климата сменится похолоданием, которое, например, может быть нивелировано антропогенным потеплением.

В свете вышесказанного говорить о том, что через 20–30 лет в мире может случиться некая климатическая катастрофа, в принципе, можно, но с осторожностью, считает Позднякова. По ее мнению, тревожные заявления ООН содержат элемент политики и коммерции.

— Вопросы влияния на климат, сокращения выбросов в атмосферу и прочие — на все это выделяются деньги, — указала специалист.

С другой стороны, по словам собеседницы «ВМ», климат — это квинтэссенция погоды. Потепление климата в этой связи означает, что «у нас, возможно, весна и зима будут теплыми», допустила Позднякова.

— Удлинится вегетационный период. Может, сможем выращивать абрикосы и персики, но это уже вопрос будущего, — добавила она.

Когда именно это может произойти, эксперт не уточнила, но речь, по ее словам, идет о десятках лет.

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