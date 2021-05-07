Придет ли в Москву «красная жара» и какая погода будет в столице летом
В мае температура воздуха в Москве выправится и превысит норму, но вряд ли это можно будет назвать жарой, о которой пишут СМИ. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» выразила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. Она также рассказала, каким будет лето в столичном регионе, и порассуждала о погодных изменениях в Москве спустя десятки лет.
Придет ли «красная жара» в Москву?
О «красной жаре» как о погодном феномене СМИ написали после того, как научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что средняя температура воздуха с мая по июль 2021 года с вероятностью 70 процентов будет выше нормы в Северном полушарии. «Жара» стала красной в связи с тем, что карта прогноза Всемирной метеорологической организации окрашена в соответствующий цвет.
В свою очередь собеседница «ВМ» Татьяна Позднякова усомнилась в том, что Москву и Подмосковье может прийти именно жара. Назвать потепление, которое, по данным метеоролога, ожидается в мае, было бы чересчур смело.
— До 10 мая включительно у нас температура будет ниже нормы на 1,5–2 градуса, — отметила эксперт. — Потом воздух прогреется до температуры выше климатической нормы. В результате не исключено, что май будет с положительной аномалией, но всего на 1,5–2 градуса. Говорить о жаре тут нельзя.
Более того, продолжила метеоролог, сказать, что и лето в столичном регионе будет с признаками «красной жары», пока тоже не приходится. Почти все время самого теплого сезона среднемесячная температура действительно будет выше нормы, но именовать такое отклонение «жарой» было бы некорректно, считает Позднякова.
Как аномально теплое лето повлияет на осень и зиму?
Предсказать подобные вещи довольно тяжело, но даже если попытаться прикинуть, то вряд ли осень и зима будут теплее или холоднее обычного на фоне аномального тепла летом, заявила Позднякова.
— У нас летом и зимой устанавливается антициклон, который определяет погоду в столичном регионе на долгое время вперед. Это довольно стационарный процесс, который предсказать можно, по сути, когда он уже начался, но не заблаговременно, — пояснила она.
Вместе с тем, по ее мнению, этим летом какие-либо процессы, которые могли бы надолго определить то, какой будет погода осенью или даже зимой 2021 года, вряд ли будут преобладать. В связи с этим метеорологические условия изменятся не сильно.
Между тем ранее ООН заявила, что в 2020 году температура Земли достигла самого высокого уровня за три миллиона лет. Генсек организации Антониу Гутерреш сказал, что «мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу столетия».
Комментируя эти заявления, Позднякова подтвердила, что тренд на повышение температуры есть, но он нелинейный и идет интервалами. Другими словами, необязательно каждый последующий год будет теплее предыдущего, отметила метеоролог.
— Бывает очень сложно отделить естественное изменение климата от влияния человека, — добавила эксперт. — Не исключаю, что цикл потепления климата сменится похолоданием, которое, например, может быть нивелировано антропогенным потеплением.
В свете вышесказанного говорить о том, что через 20–30 лет в мире может случиться некая климатическая катастрофа, в принципе, можно, но с осторожностью, считает Позднякова. По ее мнению, тревожные заявления ООН содержат элемент политики и коммерции.
— Вопросы влияния на климат, сокращения выбросов в атмосферу и прочие — на все это выделяются деньги, — указала специалист.
С другой стороны, по словам собеседницы «ВМ», климат — это квинтэссенция погоды. Потепление климата в этой связи означает, что «у нас, возможно, весна и зима будут теплыми», допустила Позднякова.
— Удлинится вегетационный период. Может, сможем выращивать абрикосы и персики, но это уже вопрос будущего, — добавила она.
Когда именно это может произойти, эксперт не уточнила, но речь, по ее словам, идет о десятках лет.
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