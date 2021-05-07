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«До 24 градусов»: Вильфанд рассказал о погоде в Европейской России в первый рабочий день
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«До 24 градусов»: Вильфанд рассказал о погоде в Европейской России в первый рабочий день

Полина Долганова

Общество

В первый рабочий день после майских праздников в центре Европейской России погода будет совсем нерабочей. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам специалиста, в понедельник, 10 мая, в центре Европейской России температура будет достигать от 14 до 19 градусов тепла.

— Вторник, 11 мая, погода будет совсем не рабочая, расслабляющая. Температура будет до 24 градусов, солнечно, — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Он уточнил, что в среду, 12 мая, погода, вероятнее всего, не изменится, и повышение температуры будет продолжаться.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве 7 мая. В пятницу в столице ожидается переменная облачность без осадков.

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