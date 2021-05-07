Синоптики рассказали о погоде в Москве 7 мая

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

В пятницу, 7 мая, в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщили на портале «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 15–17 градусов, а по Московской области — 13–18 градусов. Ветер будет дуть юго-западный, со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление к середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Содержание кислорода в воздухе будет близко к своим климатическим значениям.

По прогнозу синоптиков, пятничная погода располагает к полноценному отдыху на природе, прогулкам и занятиям спорта на открытом воздухе.

Ранее синоптик назвал самый теплый день на предстоящей неделе в Москве.

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