Как Москва пережила ураганный ветер и ливни 6 мая

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Четверг, 6 мая, выдался в Москве не по сезону холодным и с порывами ветра до 20 метров в секунду. В столице были повалены десятки деревьев, повреждены автомобили, несколько человек получили травмы. О том, как столица справилась с непогодой — в материале «Вечерней Москвы».

О неблагоприятных погодных явлениях в Москве и области синоптики предупреждали еще утром, присвоив им «желтый» уровень опасности. По прогнозу метеорологов, до 21 часа 7 мая ожидались порывы ветра до 15–17 метров в секунду. Но именно 6 мая порывы могли достигать 20 метров в секунду.

Городские службы и службы спасения в эти дни работают в режиме повышенной готовности. Самим горожанам и гостям столицы рекомендовали до 20 часов 6 мая отказаться от прогулок по городу и переждать непогоду дома, а во время нахождения на улице быть внимательными, не укрываться за деревьями и не парковать рядом с ними машины. Также в местах массового пребывания людей было организовано дополнительное информирования и оповестили всех СМС-сообщениями.

Но, к сожалению, без пострадавших не обошлось. Известно о двух таких случаях. Так, от падения дерева на Востряковском кладбище получил травму мужчина, а на Шоссейной улице — женщина. Их доставили в больницы. Кроме того, ветром было повалено около 60 деревьев и повреждены 44 автомобиля.

Одно из деревьев перегородило дорогу и помешало движению автобусов на 15-й Парковой улице, но вскоре его распилили, дорогу расчистили, и общественный транспорт смог проехать дальше. Городские службы оперативно демонтировали все поврежденные ветром конструкции.

Как рассказала «ВМ» главный специалист метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова, в четверг в столице ветер был сильный, но не ураганный. Несмотря на то что это явление погоды неблагоприятное, оно в целом нормальное для текущего климата и времени года.

— У нас каждое лето бывает несколько дней с такими порывами, в мае в том числе. Нельзя сказать, что они происходят регулярно. Это скорее дискретные характеристики: в один год таких случаев бывает много, а какой-то, наоборот, оказывается менее ветреным, — пояснила специалист.

Ближайший ветреный день в Москве ожидается 8 мая, говорит она. Столица будет находиться вблизи центра циклона. Однако сказать, стоит ли готовиться к порывам ветра до 20 метров в секунду или они ограничатся 12–17, синоптики сказать пока не могут. На данный момент, по их прогнозам, в субботу ожидается плотный сильный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, подытожила эксперт.

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