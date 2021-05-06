Два человека пострадали из-за ураганного ветра в Москве

Фото: moscow-live

Россия, Москва, Востряковское центральное кладбище Карта всех событий

Из-за ураганного ветра в Москве пострадали два человека. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства в четверг, 6 мая.

Уточняется, что мужчина пострадал от падения дерева на Востряковском кладбище. Женщина получила травмы от падения дерева на Шоссейной улице. Пострадавшим уже оказывают медицинскую помощь.

Москвичам следует по возможности оставаться дома. На улице стоит быть внимательными, а также не укрываться под деревьями и не парковать машины около них, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось о том, что столичные службы перешли в усиленный режим работы из-за ураганного ветра в Москве.

Читайте также: СК попросил заключить под стражу двух людей по делу о пожаре в гостинице в Москве