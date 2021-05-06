Столичные службы перешли на усиленный режим работы из-за ураганного ветра в Москве

Мужчина / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Московские спецслужбы работают в режиме повышенной готовности из-за ураганного ветра.

— Просим вас до 20:00 отказаться от прогулок по городу и переждать непогоду дома, — говорится в сообщении столичного комплекса городского хозяйства в Telegram.

Отмечается, что в местах массового пребывания горожан организовано дополнительное информирование о неблагоприятной погоде. Также функционирует система СМС-оповещений.

Ранее стало известно, что по причине сильного ветра в Москве объявлен «желтый» уровень опасности. Сообщается, что в Москве и области до 21:00 7 мая ожидается ветер с порывами 15–17 метров в секунду. Днем 6 мая порывы ветра местами будут достигать 20 метров в секунду.

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