«Переломный момент»: какой будет погода в Москве после майских праздников

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Погодные условия в Москве на предстоящей неделе порадуют как солнечными и погожими деньками, так и кратковременными, но проливными дождями. Об этом «Вечерней Москве» сообщил метеоролог Александр Голубев.

По его словам, арктическое вторжение, которое проникло в столичный регион перед началом праздничной недели и принесло с собой резкое похолодание и дожди, постепенно покидает Москву:

— Столбик термометра возвращается к климатическим показателям мая, и на будущей неделе среднесуточная температура в дневное время не будет падать ниже 17 градусов, а ночная будет держаться в пределах 5–11 градусов с положительным показателем.

Начиная с 6 мая в погоде произойдет переломный момент: холодный циклон будет покидать мегаполис, в город начнет поступать тепло с южных регионов страны.

— Так, в пятницу, 7 мая, дневная температура достигнет плюс 15 градусов, что на 2–3 градуса выше, чем в предыдущие дни. Ночные показатели будут держаться в пределах плюс 10–12 градусов. Осадков в виде дождей или снега не ожидается.

Но вот небольшое похолодание все же предвидится, предупредил эксперт.

— Ухудшение климатических условий ожидается 8 и 9 мая. В эти дни столбик термометра упадет до плюс 11 градусов в дневные часы. Ночью похолодает до 3–6 градусов с отметкой «плюс». В субботу также местами пройдут проливные дожди, будет дуть холодный ветер, но на День Победы осадков пока не предвидится.

Зато после 9 мая, по словам собеседника «ВМ», в столице ожидается резкое потепление.

Так, уже 10 мая термометры покажут плюс 16–20 градусов днем и 4–7 — ночью.

— С 11 мая эти показатели повысятся на 3–4 градуса. И этот день станет самым теплым на неделе. Климатические условия 12, 13 и 14 мая будут похожи — это плюс 18–21 градус в дневные часы и плюс 10–13 — ночью. Однако в четверг ожидаются осадки в виде дождя.

Неделя завершится положительной динамикой в погоде, так как Москва окончательно вернется к климатическим нормам мая:

— В пятницу и субботу, 14 и 15 мая, температура воздуха останется на прежних показателях — 19–21 градус выше нуля. Дождей и порывистых ветров не ожидается. Но вот в воскресенье столицу снова зальют дожди, вследствие чего похолодает до плюс 15 градусов.

В заключение эксперт отметил, что переменчивая погода с осадками сохранится в городе до конца месяца.

Ранее синоптики предупредили о грозе и сильном ветре в Москве 6 мая.

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