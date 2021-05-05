Гидрометцентр пообещал москвичам потепление до 22 градусов

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Температура воздуха в столичном регионе к понедельнику, 10 мая, может подняться до 22 градусов тепла. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Синоптик уточнила, что в ближайшие дни погоду в Москве будут определять несколько циклонов с теплым воздухом. В течение среды, 5 мая, столбики термометров поднимутся до 11-16 градусов.

Наряду с этим осадки постепенно прекратятся, однако порывы ветра все еще сохранятся, предупредила Паршина.

6 мая потепление продолжится, до 15-20 градусов, вероятен кратковременный дождь и ветреная погода. 7 мая метеорологи обещают облачную погоду без осадков, похолодает до плюс 11-16 градусов. 8 мая прогнозируется дождливый день, до плюс 16 градусов.

В День Победы может пройти небольшой дождь, температура составит 11-16 градусов. На следующий день в столичный регион придет антициклон, который и обеспечит потепление до 22 градусов, рассказала Паршина «Российской газете».

Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра сохранится до 21:00 среды, 5 мая.

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