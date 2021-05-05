В Гидрометцентре рассказали, понадобится ли разгонять облака в Москве 9 мая

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Однозначное решение относительно необходимости разгона облаков в столичном регионе в День Победы в настоящее время не принято. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что согласно действующему прогнозу, 9 мая в Москве будет облачно с прояснениями, местами вероятен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит три-восемь градусов тепла, днем — 11-16 градусов выше нуля.

При этом для определения необходимости привлечения авиации к разгону облаков прогноз погоды постоянно уточняется.

– Прогноз должен быть очень аккуратным. Могут понадобиться активные воздействия на погоду, но если это будет возможно, потому что надо понимать, когда, в каких случаях это возможно, – рассказал Вильфанд ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра сохранится до 21:00 среды, 5 мая.

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