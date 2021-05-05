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«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве из-за ветра
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве из-за ветра

Татьяна Плотникова

Город

Срок действия «желтого» уровня погодной опасности в столичном регионе, введенный в связи с сильным ветром, продлен. Об этом в ночь на среду, 5 мая, рассказали в Гидрометцентре РФ.

Ранее предупреждение в Москве действовало до 13:00 среды, в Подмосковье — до 12:00. Однако в связи с потенциальной опасностью погоды действие предупреждения продлевается.

В Москве и Московской области «желтый» уровень погодной опасности сохранится до 21:00 среды, 5 мая, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

Ранее столичным автомобилистам рекомендовали быть внимательнее на дорогах из-за сильного ветра, соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров. Пешеходов призвали не подходить близко к рекламным щитам и неустойчивым конструкциям. Во время сильного ветра также не рекомендуется укрываться под деревьями.

Читайте также: Москвичам рассказали о погоде в столице в День Победы

сильный ветер«Желтый» уровень погодной опасностиГидрометцентр РФ
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