МЧС предупредило о сильном ветре в столичном регионе

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сильный ветер ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 4 мая. Об этом рассказали в пресс- службе столичного ГУ МЧС РФ.

Ветер с порывами до 18 метров в секунду будет сохраняться в столице до 21:00 4 мая. В Московской области порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, уточнили в ведомстве.

Столичным автомобилистам рекомендовали быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров. Пешеходов призвали не подходить близко к рекламным щитам и неустойчивым конструкциям. Во время сильного ветра также не рекомендуется укрываться под деревьями, пишет ТАСС.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за ветра.

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