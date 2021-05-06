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Синоптики предупредили о грозе и сильном ветре в Москве 6 мая
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Синоптики предупредили о грозе и сильном ветре в Москве 6 мая

Татьяна Плотникова

Город

В четверг, 6 мая, погоду в столичном регионе будет определять ложбина циклона и прохождение атмосферного фронта с юго-запада. При облачной погоде с прояснениями пройдет кратковременный дождь, во второй половине дня возможна гроза.

Максимальная температура в Москве составит 16–18 градусов тепла, в Московской области возможно от 13 до 18 градусов.

Ветер прогнозируется южный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, местами с порывами до 20 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 30 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее метеорологи предупредили, что 6 мая на столицу обрушится штормовой ветер.

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